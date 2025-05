’Cavalli e natura’: "Sentieristica da valorizzare"

Gran finale oggi per la kermesse al debutto “Cavalli e natura“ che ha acceso il weekend di Comano, uno dei Comuni toscani inclusi nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, situato nella verde Valle del torrente Taverone, circondato da paesaggi montani, sentieri storici e una ricca biodiversità, punta sulla sua posizione strategica per promuovere il territorio. Un evento dedicato al turismo equestre, promosso dall’Associazione Allevatori Cavalli Comano in collaborazione con il Comune e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, si propone di valorizzare le vallate locali e promuovere i percorsi naturalistici che uniscono i versanti emiliano e toscano.

"Lo scopo – spiega il presidente dell’associazione, Giuseppe Galeazzi – è quello di implementare l’attenzione sulla sentieristica, mettendo in risalto i tanti collegamenti già esistenti, immersi nella natura del nostro Appennino". Il programma ha visto l’arrivo dei cavalieri venerdì al campo Fiera di Comano. La partecipazione all’evento è libera, gratuita e aperta a tutti, come sottolinea Galeazzi: "Settanta cavalieri prenotati, provenienti dalla provincia di Lucca fino alla Toscana centrale". La partenza ufficiale ieri mattina dal Parco Fiera di Comano, con un percorso ad anello di 35 chilometri attraverso i suggestivi sentieri delle vallate. Il pranzo è stato servito nella prada di Cisigliana, raggiunta da un supporto logistico. La sera, spazio alla convivialità: cena e balli aperti a tutti, con musica fino a tarda notte. "Ci aspettiamo tanti giovani – conclude Galeazzi – per condividere insieme la passione per i cavalli e la bellezza del nostro territorio". Il turismo equestre, secondo il presidente, è una forma di viaggio sempre più apprezzata, con un forte potenziale di sviluppo per l’economia delle aree interne.

Michela Carlotti