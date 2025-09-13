Casa del commiato:: "Progetto tutto nostro"

L’assessore Carlo Orlandi risponde al consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi sulla nuova sala del commiato che sorgerà a Turigliano. "In questo momento Nausicaa ha già ottenuto le autorizzazioni da parte degli enti competenti, ed è già stato dato mandato a un ingegnere per realizzare un progetto di ristrutturazione del fabbricato esistente – spiega l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi –. Una volta pronto potremo quindi procedere con la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori con l’obiettivo di iniziarli nei primi mesi del 2026. Si tratterà di un intervento importante che non solo ci permetterà di realizzare una camera mortuaria e del commiato moderna e in grado di garantire un maggior raccoglimento alle famiglie, ma anche di riqualificare tutto il fabbricato sistemando nuovi spazi per i dipendenti e i cittadini".

L’assessore ringrazia i lavoratori di Nausicaa, la direzione e il consiglio di amministrazione per un intervento tanto importante che segue "una trada che abbiamo già tracciato da anni – conclude l’assessore Orlandi –, e che ci ha portato a investire con continuità sulla sistemazione dei cimiteri cittadini a cominciare da quelli dei paesi a monte. Quanto poi a chi adesso vorrebbe prendersi i meriti di questi lavori ricordo invece come si stia parlando di un progetto sviluppato completamente da questa amministrazione che per prima ha individuato le risorse e, soprattutto, si è impegnata per realizzare concretamente questo come tanti altri interventi di cui altri per anni hanno solo parlato senza però poi fare nulla di concreto".