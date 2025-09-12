Carte di beneficenza. Torneo di Burraco all’Aias

La sede dell’Aias di Massa-Carrara ha ospitato il Torneo di Burraco di beneficenza, organizzato in collaborazione con il Circolo Burraco ’Il Granducato’ di Massa. L’evento ha visto una partecipazione straordinaria con 51 tavoli di gioco, suddivisi in 33 tavoli agonisti e 18 tavoli principianti, a dimostrazione dell’entusiasmo e della grande risposta della comunità. Il ricavato della serata è destinato a sostenere i progetti e le attività a favore degli assistiti, e contribuirà alle spese per la nuova sede dell’associazione, attualmente in fase di ristrutturazione. Hanno vinto le coppie Stefano e Paolo nella sezione agonisti e Loredana e Manuela nella sezione principianti. La serata è stata aperta dal saluto del sindaco di Massa, Francesco Persiani, e dall’intervento della presidente dell’Aias onlus sezione di Massa-Carrara, Manilla Bragazzi, che hanno sottolineato il valore di iniziative come questa, capaci di unire divertimento e solidarietà. Un ringraziamento particolare è rivolto a Carmen Franchi del Circolo ’Il Granducato’, a Rosa Micheli e all’arbitro Alessandro Casini, per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile la perfetta riuscita del torneo.

Fondamentale è stato anche il contributo delle attività cittadine, che con grande generosità hanno messo a disposizione i premi per i vincitori, i premi ’a pioggia’, quelli della lotteria, e hanno reso possibile il ricco rinfresco offerto ai partecipanti. Tra i sostenitori che hanno contribuito alla riuscita della serata figurano Monfroni Studio d’Arte e Scultura, Granfrutta di Bongiorni, Gr Marmi s.r.l., La Bottega di Adò, Paladini Gioielli, Rebecca Abbigliamento, Parrucchiere Nicola Lombardi, Oreficeria Pedrini Alvaro, Oreficeria Donati, Ferrari Gioielli, Coccona Abbigliamento, Farmacia Sinisi, Le Soleil Abbigliamento, Merceria Filo d’Oro, Dogliani Biscottificio Piemonte, Farmacia Biso, Farmacia Serafini, Bluebaker Orologi, Standario Abbigliamento, Fiorista Oltre la Siepe, Parrucchiere Andrea, Interni Now, Alba Creazioni, Centro Estetico Il Graffio, Carrefour Express Viale XX Settembre, Azienda Agricola La Felce, la scrittrice Phillis Margaret Dyason, Parrucchiera Annalisa Zoppi, Anna Pierri con Terre Rare, M.B. Garden, Claudia Galeotti Creazioni all’Uncinetto.