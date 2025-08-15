Carrarese Arriva dal Modena la punta Abiuso. E c’è la trattativa anche per l’esterno Ponsi

Continuano a essere giorni caldi per il mercato della Carrarese che, dopo essersi assicurata due difensori, Ruggeri e Calabrese, ha chiuso anche per l’attaccante. Dal Modena infatti arriva Fabio Abiuso, strutturata punta centrale. Il ventiduenne nativo di Sassuolo è in cerca di riscatto dopo un’annata incolore divisa tra i canarini, con cui ha segnato 2 gol nelle 16 presenze totalizzate, e la Sampdoria, dove ha collezionato l’inezia di 95 minuti nella seconda parte della stagione vissuta in prestito. Su Abiuso c’era da tempo il Pescara, ma la Carrarese ha bruciato gli abruzzesi. Per Abiuso contratto di quattro anni, fino al 2029.

E con la società emiliana la Carrarese sta discutendo anche di Fabio Ponsi, esterno a tutta fascia. Il laterale, nato a Pietrasanta e prodotto del vivaio della Fiorentina, quest’anno è rimasto fuori dalle rotazioni ma nei 3 anni precedenti (due di B e uno di C) aveva giocato con una buona continuità. Sul fronte cessioni continua a rimbalzare il nome di Leonardo Capezzi che è appetito da diversi club di serie C tra i quali la Juventus Next Gen.

Attraverso i canali ufficiali della Carrarese, intanto, si sono presentati gli ultimi arrivati. "Sto avendo solo sensazioni molto positive – ha raccontato Fabio Andrea Ruggeri –. Conoscevo già Fiorillo e Torregrossa e mi avevano parlato molto bene di Carrara ma devo ammettere che sono rimasto particolarmente sorpreso dalla calorosa accoglienza ricevuta da tutta la squadra. Ho parlato col mister e sono felice che riponga in me così tanta fiducia. Credo di poter crescere molto sotto la sua guida e questo aspetto è stato fondamentale per la mia scelta. L’anno scorso ho affrontato la Carrarese due volte da avversario e, soprattutto nella gara di ritorno, sono rimasto impressionato dalla mentalità e dalla cattiveria agonistica costante. Dal punto di vista individuale mi reputo un difensore veloce e abile in fase d’impostazione, amo avere il pallone tra i piedi e prediligo la costruzione dal basso".

"Ho voluto fortemente sposare il progetto Carrarese – ha spiegato Nicolò Calabrese – poiché sono rimasto colpito dalla grande stagione dello scorso anno e dalle prospettive future che potrebbero aprirsi per la mia carriera. Sentirsi così tanto voluto dal presidente, dal direttore e dal mister mi ha lusingato davvero tanto. Per arrivare alla fine dell’anno e potermi ritenere soddisfatto dovremo sicuramente riuscire a raggiungere insieme l’obiettivo di squadra ma spero anche di riuscire a ritagliarmi il giusto spazi. Mi piace costruire l’azione ma riesco anche a sfruttare la mia fisicità in marcatura".

