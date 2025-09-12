Caprigliola incorona i suoi poeti. I versi più belli ’murati’ nel borgo

Settima edizione del premio nazionale di poesia ’Caprigliola, il borgo dei versi murati’, promossa dalla Proloco Caprigliola con il patrocinio del Comune di Aulla, Regione Toscana, Confimpresa Massa Carrara. Come previsto nel bando, le prime tre poesie classificate vengono incise su lastra e ’murate’ lungo le strade del Borgo, andando ad arricchire il percorso poetico emozionale.

La premiazione, domani alle 15, quest’anno si terrà alla chiesa parrocchiale, in occasione dei tre giorni dedicati alle festività della Madonna del Buon Consiglio, patrona del paese. Tante le opere pervenute con la giuria presieduta da Egizia Malatesta, poetessa, scrittrice, librettista d’opera lirica - giurata in molti premi letterari importanti - Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, affiancata nella sezione ’A’ da Sandro Angelucci, poeta, critico letterario, saggista, membro di Giuria in numerose occasioni; Angela Maria Fruzzetti, poetessa, scrittrice, anch’essa presidente e membro di giuria in concorsi letterari di prestigio, Cavaliere della Repubblica e giornalista; Mariella Cinquanta, docente di lingua e letteratura straniera, operatrice culturale.

Ecco i vincitori di questa edizione 2025: 1° classificato Remo Mari; 2° Davide Rocco Colacrai; 3° Dario Marelli; 4° Giancarmine Fiume; 5° Adolfo Adolfo. Premio speciale di alto merito, in ordine alfabetico: Vittorio Di Ruocco; Angela Fontana; Alessandro Izzi; Tiziana Monari; Matteo Nerbi; Andreina Solari. Premio eccellenza in ordine alfabetico: Maria Colombo; Gabriella Cozzani; Luciano Manfredi; Stefano Peressini; Roberta Pisani.

Nella sezione ’B’ dedicata ai bambini la giuria è composta da insegnanti e poeti del territorio tra cui Daniela Carolina Cocchi, presidente della Proloco Caprigliola, insegnante, poetessa, operatrice culturale ed Egizia Malatesta presidente. Le poesie pervenute sono risultate di ottimo livello, tanto che si è provveduto ad attribuire ben due premi ex aequo. Questi i vincitori: 1° classificato Giacomo Torri; 2° classificato ex aequo Eva Flore La Marca; 2° ex aequo Leonardo Nerbi; 3° ex aequo Leonardo Cossu; 3° ex aequo Emanuele Granai. Premio ’Classe di merito’ alla 5° D scuola primaria M. Gandhi di Albiano Magra; Premio ’Scuola di merito’ sempre alla primaria M. Gandhi di Albiano.