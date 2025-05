Bus saltati per i paesi. FdI: "Gravi responsabilità di Regione e Autolinee"

"Disastro autobus in montagna, gravi responsabilità di Regione e Autolinee Toscane". Lo afferma in una nota Fratelli d’Italia di Massa (nella foto il coordinatore provinciale Marco Guidi) che parla di "situazione non più tollerabile". FdI denuncia con forza i gravi disservizi che stanno colpendo le aree montane di Massa in particolare Forno, Casette, Resceto e paesi limitrofi.

"Da giorni – afferma – numerose corse di autobus risultano soppresse, lasciando studenti, lavoratori, anziani e cittadini senza un servizio fondamentale. È inaccettabile che nel 2025 ci si ritrovi a dover parlare ancora di mezzi troppo vecchi, non adatti alle strade montane e di una gestione completamente scollegata dai reali bisogni del territorio.

Le responsabilità di Autolinee Toscane e della Regione sono sotto gli occhi di tutti: bus obsoleti, tagli non motivati alle corse, disorganizzazione cronica".

Fratelli d’Italia chiede alla Regione un’immediata verifica sul rispetto del contratto di servizio e un intervento necessario per garantire i livelli minimi di qualità ed efficienza. "I residenti delle aree montane non possono essere trattati come cittadini di serie B – dichbiara FdI – . La mancanza di un trasporto pubblico idoneo oltre che causare forti disagi ai fruitori accentua lo spopolamento della nostra montagna. Invitiamo Giani e l’assessore a rendersi conto della situazione e prendere il mezzo pubblico per recarsi a Forno, sempre che non salti la corsa".