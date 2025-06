Colonnata, il pericolo è sulla strada: buche rendono difficile il percorso

Carrara, 3 giugno 2025 – Sos buche dal paese di Colonnata, il piccolo borgo ai piedi delle Apuane già preso d’assalto dai turisti in occasione del ponte. La strada che da Bedizzano porta a Colonnata, a causa del frequente passaggio dei camion del marmo in molti punti presenta buche e voragini sull’asfalto. Una situazione rischiosa per tutti i residenti che giornalmente devono spostarsi dal paese, ma anche per i numerosi turisti che vista la bella stagione stanno prendendo d’assalto il paese famoso in tutto il mondo per il suo lardo Igp.

A lanciare l’allarme sulla sicurezza stradale a nome dell’intera frazione è la Pro loco di Codena per bocca della sua presidente, Barbara Di Palma. Asfalto ammalorato che oltre a creare danni ai mezzi che ogni giorno frequentano la strada che porta in paese, crea anche una sorta di danno d’immagine turistica a Colonnata verso tutti quei visitatori che la scelgono come meta, sia che arrivino a bordo dei pullman sia con auto private. Senza contare che la strada che porta al paese è interessata anche da una recente frana, segnalata da transenne e sacchi bianchi che l’amministrazione comunale dovrà mettere in sicurezza. Per tutti questi motivi la Pro loco chiede un intervento di ripristino del manto stradale. Quello delle buche nei paesi a monte è un problema che riguarda un po’ tutte le frazioni in cui giornalmente passano i camion del marmo carichi di blocchi. Una situazione che gli stessi autotrasportatori avevano segnalato con più proteste, in particolare nella cosiddetta zona della Tassara, dove si sta intervenendo con lavori di messa in sicurezza. Oltre ad essere pericolosa la strada che porta a Colonnata crea anche danni a cerchioni e ammortizzatori, specialmente ai mezzi dei turisti, che non conoscendo il tragitto spesso si ritrovano improvvisamente su un terreno sdrucciolevole.

“La strada che da Bedizzano porta a Colonnata necessità di lavori di messa in sicurezza - dice Barbara Di Palma -, ormai è tutta un buco ed è pericolosa da percorrere, non solo per noi che abitiamo in paese e la percorriamo ogni giorno, ma anche per i numerosi turisti che arrivano veramente da tutto il mondo. Già dobbiamo convivere con i camion che sfrecciano lungo la strada. Qualche tratto nei mesi scorsi è stato tamponato, ma le piogge intense si sono portate via le toppe e la strada è sempre più pericolosa. Quello che chiediamo - conclude la presidente della Pro loco - è che vengano fatti dei lavori che abbiano una durata nel tempo, così da permetterci di spostarci”.