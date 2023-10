Biscottificio e birrificio ‘For-you’. Lavoro da sogno per ragazzi speciali

C’è il laboratorio per produrre biscotti e anche l’impianto per fare la birra nella casa di via Pradaccio 24, in mezzo al verde dei Ronchi, a due passi dal Lago del Sole. Ancora pochi mesi, forse settimane, il tempo di finire i lavori di ristrutturazione dell’edificio che li ospita e il progetto-sogno dell’associazione “For-You” sarà realtà. Il sogno è quello di dare un’autonomia lavorativa a ragazzi disabili, il progetto ha trovato concretezza prima nel bando “In Aut” della Regione, poi nel sostegno delle Fondazioni Marmo e Cassa di Risparmio di Carrara, ma anche di tanti grandi e piccoli sponsor del calendario che servirà a raccogliere parte dei fondi che ancora mancano. La start-up, nata tre anni fa nata dalla volontà di Anuska Moisè, chirurga vascolare del Noa, di creare un centro diurno per il figlio Lorenzo con un duplice obiettivo: la socializzazione e l’approccio al mondo del lavoro. "Arrivati al termine del percorso scolastico, ci siamo preoccupati per il futuro di nostro figlio e abbiamo pensato anche agli altri genitori che si potevano trovare nella nostra stessa situazione". Così è nato il centro dove i ragazzi fanno attività gratuite a loro misura, dall’orto alla pesca, ai laboratori creativi e di bricolage.

Poi l’idea di avviare una produzione è arrivata dalla collaborazione con i professori dell’Alberghiero e cresciuta guardando all’esempio del biscottificio La Frolla a Viterbo. "A fine novembre la ristrutturazione dovrebbe essere finita e possiamo cominciare a produrre i biscotti, magari per vendeli in fiere, feste, convegni, attraverso cooperative del territorio – spiega la fondatrice Anuska Moisé –. Abbiamo già due pasticcerie di Massa pronte a collaborare. Si è creata intorno all’associazione una rete di solidarietà e di entusiasmo che è la cosa più bella".

Una ventina oggi i ragazzi che trovano nel centro un’opportunità di mettere a frutto le loro capacità, seguiti da operatori specializzati e volontari. "Non desideriamo per i ragazzi una sistemazione medicalizzata", spiegano, e il centro è diventato un luogo di crescita e di integrazione oltre ad offrire un primo approccio al mondo del lavoro. "Il progetto di produrre birra artigianale nasce da Silvio Chericoni, uno dei nostri fondatori – spiegano –, che da più di 20 anni è un bravissimo Mastro birraio e ha tramandato la sua passione al figlio Lorenzo che è riuscito a incuriosire tutti i ragazzi su come lui sapesse produrre la birra". Così l’hanno fatta: prima la maltificazione, poi la fermentazione, il filtraggio fino ad arrivare all’imbottigliamento e all’etichettatura, con le etichette progettate e disegnate dai ragazzi.Tutto il lavoro dell’associazione ‘For-You’ è mirato a favorire l’inclusione e sostenere l’integrazione lavorativa dei giovani con disabilità, collaborando con le famiglie per rimuovere gli ostacoli che gli impediscono una condizione di vita più normale possibile nel rispetto della dignità della persona. E in questi tre anni ha tessuto una rete di collaborazioni, percorsi e idee con l’Asl e varie associazioni del territorio.

Ora la raccolta fondi con la vendita di un calendario grazie alla collaborazione con Serena Rossi e Alessandro Colle dello studio “Collephoto”. L’iniziativa ha consentito di raccogliere le risorse economiche necessarie e il calendario uscirà dalla tipografia a metà novembre: 1.500 copie preziose, con i disegni donati da Sophie Redihough, illustratrice e calligrafa inglese che ha vissuto cinque anni a Massa ed ha ritratto i posti più belli della zona. La prenotazione delle copie, limitata, è già partita e Collephoto sta distribuendo piccolissimi biglietti, quasi come francobolli, a Massa, Carrara e Forte dei Marmi. Sul retro delle miniature 12 frasi motivazionali, quasi un gioco che sta diventando virale sui social ma anche nei negozi. E ogni bigliettino contiene un codice qr code che riporta alla pagina dell associazione, tranne uno,il più raro che invece riporta all’illustratrice. La “caccia” ai bigliettini continuerà fino all’uscita del calendario che continuerà a costruire il sogno dei ragazzi disabili.