Bernacca, trent’anni dalla sua morte. Fivizzano ricorda il padre della meteorologia

Fivizzano (Massa Carrara), 16 settembre 2023 - Trent'anni fa la scomparsa del generale Edmondo Bernacca, 'padre della meteorologia' e storica icona tv. Cinque anni fa l'inaugurazione del Meteo Museo a Fivizzano che raccoglie tante testimonianze della sua vita professionale tra premi, cimeli e carte tecniche.

Il suo era un legame speciale con Fivizzano, dove la famiglia ha ancora una casa, e la Lunigiana, che aveva individuato quale zona ideale per i suoi studi per via delle speciali caratteristiche in ambito meteorologico.

Oggi, in occasione dell'anniversario, su invito della famiglia, si svolge un evento alla presenza del figlio Paolo e della nipote Fulvia, per ricordare l'uomo e il meteorologo proprio al Meteo Museo, che si trova all'interno del complesso del convento degli Agostiniani, inaugurato il 23 giugno 2018.

Il programma: stamani si svolta l'inaugurazione delle seguenti mostre: “Sereno“, a cura di Fulvia Bernacca incentrata sulla figura del grandenonno e “Capitalocene“ di Michele Lapini sulla crisi climaticain Italia. Dalle 10.15 alle 13 “Aquiloni storici“ a cura di Andrea Casalboni. Nel pomeriggio i saluti istituzionali delle autorità locali, poi la tavola rotonda sulcambiamento climatico. Alle16.30 la presentazione del libro “Sereno“ di Fulvia Bernacca, alle 17 tavola rotonda su “La meteorologia daBernacca a oggi“.L’evento si concluderà alle 18.15.