Bernacca, festa nel ’suo’ museo. Tavole rotonde, mostre e un libro per il trentennale dalla morte

Ricorre oggi il 30esimo anniversario della scomparsa del generale Edmondo Bernacca, da tutti ricordato come il “padre della meteorologia“". Il suo era un legame particolare con Fivizzano, dove si era sposato, in cui veniva a ristorarsi quando il suo impegnativo lavoro glielo permetteva e dove, nel locale cimitero, riposa. E a questo proposito, su invito della famiglia, in collaborazione con il Comune di Fivizzano e del “Meteo Museo Edmondo Bernacca“, l’Aisam, l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia, ha organizzato un evento al fine di ricordare l’uomo e il metereologo entrato a far parte della vita e delle esperienze della grande parte dei cittadini italiani.

L’appuntamento “Ricordando Bernacca“ è per domani al Meteo Museo, ubicato all’interno del complesso del Convento degli Agostiniani, inaugurato il 23 Giugno 2018 per volere dei familiari dello scomparso generale. Il programma della giornata, prevede alle 10 l’apertura del Meteo Museo con l’inaugurazione delle seguenti mostre: “Sereno“, a cura di Fulvia Bernacca incentrata sulla figura del grande nonno e “Capitalocene“ di Michele Lapini sulla crisi climatica in Italia. Dalle 10.15 alle 13 “Aquiloni storici“ a cura di Andrea Casalboni: presentazione, laboratorio per bambini e ragazzi,dimostrazione di volo di aquiloni storici per la meteorologia. Nel pomeriggio, alle 15 i saluti istituzionali delle autorità locali, poi alle 15.30 tavola rotonda sul cambiamento climatico. Alle 16.30 si assisterà alla presentazione del libro “Sereno“ di Fulvia Bernacca, alle 17 tavola rotonda su “La meteorologia da Bernacca a oggi“.

L’evento si concluderà quindi alle 18.15. Sarà l’occasione per tutti coloro che vorranno parteciparvi di incontrarsi nel luogo tanto caro al generale Bernacca. Un modo per rivivere e ricordare molte delle sue vicende ,sapientemente documentate nel museo a lui dedicato e di discutere sullo stato attuale della meteorologia e della climatologia nel nostro Paese e nel mondo intero.

