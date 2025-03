Bambini di Massa in azione: raccolta plastica in spiaggia con Legambiente

Un pomeriggio in spiaggia per raccogliere la plastica e tutelare l’ambiente. I bambini delle classi quarta e quinta primaria dell’istituto paritario Le Grazie di Massa si sono cimentati nella pulizia della spiaggia di Bad Kissingen grazie al progetto promosso dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambientei. Gli alunni, “armati” di cappellino, guanti, casacchina targata ‘Legambiente’ e pinza per raccogliere la plastica hanno lavorato insieme alle loro insegnanti. Dopo aver raccolto la plastica Legambiente ha offerto loro la merenda con gelato. "I bambini a piccoli gruppi con i volontari sub e le mitiche maestre – ha spiegato Alberto Rutili, organizzatore dell’iniziativa ed esperto intervenuto anche in classe –, hanno fatto un ottimo lavoro, partecipando con entusiasmo all’uscita formativa. Auspico che il progetto possa diffondersi e suscitare l’interesse anche di altre scuole". Tutto è partito dall’associazione Medici per l’Ambiente a livello nazionale con un progetto di Prevenzione dai Rischi della Plastica con invito alle scuole per una serie di iniziative. Il Provveditorato agli studi ha invitato le scuole della provincia ad aderire e Le grazie ha prontamente accolto l’idea, così a novembre c’è stata una lezione in classe dedicata al progetto. In contemporanea è partita l’iniziativa Isde Massa Carrara con il “Progetto di monitoraggio sulle plastiche e microplastiche sulle spiagge, nei fiumi e nei fondali del mare della costa Apuana”, organizzato da Legambiente Massa Montignoso in collaborazione con il Centro Sub Alto Tirreno, con il patrocinio del Comune Massa e della Provincia e con il sostegno del Rotary Club Carrara e Massa.

Laura Sacchetti