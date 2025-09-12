Più lavoro, più guadagno

CronacaBagnone, mappa dei cantieri. Focus sulla pavimentazione
12 set 2025
MONICA LEONCINI
Cronaca
Bagnone, mappa dei cantieri. Focus sulla pavimentazione

Tante opere in programma, cittadini preoccupati per i lavori in via Quartieri. Interventi in vista alla caserma dei carabinieri e al teatro per eliminare le barriere.

Fine settembre tempo di cantieri aperti nel Comune di Bagnone. Sono molte le opere pubbliche in programma, anche se i cittadini si lamentano soprattutto di un cantiere che non sembra procedere, quello di via Niccolò Quartieri. La strada verso la chiesa e il comune è chiusa da febbraio per rifacimento della pavimentazione.

Lavori importanti e attesi da anni, che poi interesseranno anche via della Repubblica e piazza Roma, per un totale di 850mila euro. Negli ultimi tempi i lavori si sono fermati, ma, secondo l’amministrazione, dovrebbero riprendere a fine mese e concludersi a breve, in un altro mese circa. Gli esercenti su quella strada sono molto preoccupati, come quelli della via principale, sotto i portici, che sperano in un intervento rapido e nella riapertura al traffico. I lavori di messa in sicurezza del borgo sono stati affidati a una grande ditta di Reggio Emilia, che ha cominciato a togliere il lastricato a inizio febbraio. Poi è intervenuta Gaia per opere di rifacimento delle fognature, prossimo passo risistemare i lastroni di prima. Nello stesso progetto i lavori in piazza Roma, che prevedono marciapiedi, nuovi parcheggi e adeguamento della piazza. Per finire via della Repubblica, dove saranno sistemati pavimentazione e fognature, con interramento delle linee aeree presenti.

Presto i lavori anche alla caserma dei carabinieri, temporaneamente spostata in piazza Roma. Il palazzo oggetto di cantiere risale al 1860, è stato progettato e realizzato ad hoc come caserma per i carabinieri. La decisione di dare avvio ai lavori arriva dall’esigenza di riqualificare e rendere più moderno lo stabile, renderlo accogliente e fruibile per i cittadini, più adatto alle necessità operative del personale dell’Arma e, soprattutto, per renderlo conforme alle disposizioni normative in tema di sicurezza sul lavoro e abbattimento di barriere architettoniche. Ci vorrà un po’ di tempo, secondo quanto previsto dall’ufficio tecnico del comune saranno necessari dai 12 ai 18 mesi per terminare i lavori e far tornare l’attuale caserma alla piena operatività.

E poi il Teatro Quartieri, per il quale il comune ha ottenuto circa 500mila euro da destinare a un intervento di abbattimento barriere architettoniche e cognitive del teatro e della Pinacoteca Garibaldi. Operai al lavoro, entro pochi mesi l’edificio dovrebbe riaprire, in modo da offrire spettacoli teatrali e altre manifestazioni.

Monica Leoncini

