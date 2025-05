Autorità portuale, la svolta. Il Ministero ha scelto. Pisano sarà presidente

Sarà Bruno Pisano il nuovo presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, che comprende i porti di Marina di Carrara e Spezia. Ad annunciarlo una lettera a firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivata ieri sulle scrivanie dei presidenti della Regione Toscana e Liguria. Le due Regioni dovranno ora esprimere il proprio parere, prima che la proposta venga trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari per il parere finale, che dovrebbe esserci tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Si tratta del penultimo atto dell’iter di nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, a cui dovrà seguire il parere dei due presidenti di Regione l’ok da parte delle commissioni parlamentari competenti. Pisano è un doganalista iscritto dal 1989 all’Albo professionale degli spedizionieri doganali, socio e amministratore del Centro di assistenza doganale Cad Sernav, che gestisce attività di consulenza e di servizi doganali. Finora è stato amministratore delegato del gruppo customs ‘Support Italy’, che opera in ambito doganale presso i principali porti e hub logistici nazionali ed è parte di customs Support Group, uno dei maggiori customs broker europei indipendenti, attivo in dieci paesi dell’Unione europea, oltre che nel Regno Unito e in Svizzera.

Presidente di Assocad, l’Associazione nazionale dei Centri di assistenza doganale dal 2016, ha ricoperto incarichi di vertice in ambito Confetra, Fedespedi e Confindustria. Pisano è anche docente di master e convegni, è autore di manuali sulle accise e pubblicazioni su riviste specializzate di settore. L’autorità di sistema portuale che interessa il mar Ligure orientale ha il compito di pianificare, coordinare e sviluppare le attività logistiche e commerciali di Spezia e Marina di Carrara, e la loro gestione e influisce direttamente sulle economie regionali e nazionali, data la forte presenza di traffico merci e passeggeri, in particolare nello spezzino.

Il Mit ha comunicato la proposta di nomina di Bruno Pisano direttamente dagli scali portuali coinvolti. Da tempo si aspettava questa nuova nomina, che è stata preceduta dalle dimissioni dell’ex presidente Mario Sommariva e dalla reggenza del commissario straordinario Federica Montaresi. Una nomina che potrebbe chiarire il dibattito in corso sulla possibilità di passare dalla giurisdizione del porto di Marina di Carrara alla Toscana anziché alla Liguria, e che arriva giusto in tempo per i futuri sviluppi del nuovo piano portuale, che da mesi sta tenendo banco a livello politico e ambientalista.