Autocisa, lavori in corso. Stop al transito sulla A15. Disagi anche per i treni

Il tratto tra gli svincoli di Berceto e Pontremoli sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 di lunedì fino alle 5 di martedì a causa di lavori. Questi gli itinerari alternativi previsti: i veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Parma saranno obbligati a uscire al casello di Pontremoli e potranno percorrere la provinciale 31 in direzione Parma, imboccare la Cisa in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Berceto.

Per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti sarà obbligatorio uscire al casello di Pontremoli. Essi potranno percorrere la Sp 31, imboccare la statale 62 della Cisa in direzione Parma e rientrare in autostrada a Fornovo. I veicoli provenienti da Parma e diretti verso La Spezia saranno obbligati a uscire al casello di Berceto e potranno percorrere la Sp 114 in direzione Berceto, imboccare la Cisa in direzione La Spezia, la Sp 31 per rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli; tuttavia per gli itinerari di lunga percorrenza e per i mezzi pesanti si consiglia di uscire al casello di Fornovo, percorrere la Cisa in direzione La Spezia, percorrere la Sp 31 e rientrare in autostrada alla stazione di Pontremoli.

In ferrovia Intanto sono scattati dal 22 aprile al 31 maggio i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Parma – La Spezia tra le stazioni di Pontremoli e Berceto che comportano la sospensione della circolazione dei treni e modifiche al traffico ferroviario. Gli interventi interessano i ponti sui fiumi Magra, Bettinia e Taro, il consolidamento delle gallerie Borgallo e Bastardo, nonché il miglioramento degli impianti tecnologici. Durante le attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 11 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 20 mezzi di cantiere.

Inoltre, dal 22 aprile al 31 maggio per manutenzione all’infrastruttura, saranno interessati da limitazioni di percorso ed integrazione con corse bus i convogli: R 19239 Pontremoli – La Spezia C. cancellato da Pontremoli ad Aulla Lunigiana, R 19242 La Spezia C. – Pontremoli cancellato da Aulla Lunigiana a Pontremoli e R 19235 Parma – La Spezia C. cancellato da Pontremoli a La Spezia Centrale. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico.