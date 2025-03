Anche il mondo del calcio si mobilita. Quadrangolare con i giovani atleti

Grande successo per l’iniziativa calcistica che puntava a sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari che si è tenuta l’altro giorno al campo da calcio di Montignoso. A scendere in campo le due squadre del Montignoso, lo Spezia e il Forte dei Marmi, annate 2013-14. Un quadrangolare al quale ha partecipato circa un centinaio di persone, il cui ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’assiciazione ’Così come sei’, nata per la volontà della famiglia di Lollo, venuto a mancare a causa di questa malattia.

Sui campi del Montignoso in questi giorni sono scesi in campo gli altleti che hanno indossanto un simbolico Fiocchetto Lilla. Sono stati in tanti i bimbi che si sono divertiti dalla giornata di calcio, alcuni di loro ha voluto comprendere meglio l’importanza dell’iniziativa. Presente alla manifestazione anche il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, che ha portato il saluto dell’amministrazione. L’iniziativa era nata dalla famiglia di Benedetta, che ha vissuto in prima persona questa malattia e che con grande determinazione è riuscita a uscire dal tunnel, proprio grazie all’aiuto anche della famiglia. Le società partecipanti hanno deciso di devolvere l’incasso della manifestazione all’associazione, per dare modo a questa realtà di continuare con la sua battaglia, visto che serve un sostegno concreto da parte di tutti.