Alessio Terrasi primo sul podio della prova “Corri-Carreggine”

Quindicesima prova Corrilunigiana, 22ª edizione Corri-Careggine nell’incantevole vallata della Garfagnana di Isola Santa. Puntualissimo il presidente Graziano Poli ha dato il via alla corsa degli oltre 200 atleti arrivati nella ValSerchio per misurarsi nei 14,300 metri del percorso tecnico, di cui circa 11mila metri di salita sotto un caldo africano. Si è formata una lunghissima fila indiana capeggiata dal campione italiano di maratona Alessio Terrasi, impegnato nel tentativo di battere il record del 2023 dell’allora compagno di colori Antonino Lollo di 52’,12. In gara Gabriele Benedetti, al top della forma, ha cercato di tenere il passo del compagno di squadra ma dopo qualche chilometro l’impresa si è rivelata impossibile per lui e moltissimi atleti della società Parco Alpi Apuane.

Dopo il via Mattia Vasoli, Giacomo Cuttica stazionavano nelle primissime posizioni seguiti dalla prima donna Margherita Voliani, vincente lo scorso anno, Marta Micchi, Elena Bertolotti, Giada Abbatantuono... fino ai ragazzi che stavano salendo in modalità ludico-motoria. Dopo lo scollinamento la fresca discesa ha portato gli atleti all’altopiano di Careggine dove, sotto l’arco gonfiabile dello sponsor tecnico del circuito Sport Life Castelnuovo Magra, transitava Alessio Terrasi che stoppava il cronometro su un ottimo 53,40 firmando la cinquina. Dietro ma ben distaccato Gabriele Benedetti, poi Vasoli, Cuttica, Magrini, Bertilorenzi Pelletti e ottava assoluta la prima donna Margherita Voliani che bissava il successo del 2024, che precedeva Marta Micchi, poi l’inossidabile Elena Bertolotti.

Domenica pomeriggio il circuito rientra al mare sulle terre di Luni a Castelnuovo Magra per la corri Castelnuovo, preiscrizioni su applicazione Corrilunigiana.