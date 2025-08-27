Albiano Il restyling di borgo antico e campanile

Festa lunedì sera per oltre un centinaio di persone, che hanno riempito il borgo storico di Albiano Magra in occasione dell’inaugurazione del progetto di riqualificazione intitolato “Amor di Campanile”, che ha interessato il campanile della chiesa di San Martino Vescovo e l’intera via Federico Giannetti nel centro storico di Albiano Magra. Il taglio del nastro sotto la volta dell’arco di entrata del borgo storico. Il sindaco di Aulla Roberto Valettini, con il vicesindaco Roberto Cipriani e la presidente del Consiglio comunale Giada Moretti, hanno presieduto alla cerimonia.

"Siamo orgogliosi del risultato ottenuto – ha detto il sindaco Roberto Valettini – Albiano Magra non è solo un polo industriale ma ha un centro storico di grande valore. Questo è un investimento nel futuro del territorio". Il progetto, finanziato con circa 300mila euro con bando della Regione promosso dal Gal Consorzio Lunigiana nell’ambito dei “Progetti di rigenerazione delle comunità”, ha visto come ente capofila il Comune di Aulla in collaborazione con parrocchia di Albiano Magra, Pro Loco “Viviamo Albiano”, Filarmonica Albianese e l’attività storica Gianfranco Moretti. Durante la serata, l’amministrazione comunale ha anche annunciato l’arrivo di un ulteriore contributo di 5mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, presente all’evento nella persona del segretario generale Antonio Simonini, che sarà utilizzato a breve per la sistemazione della volta di entrata dove campeggia lo stemma dei Malaspina.

Le guide dell’associazione Viviamo Albiano, dopo il taglio del nastro hanno accompagnato la folla in una suggestiva narrazione attraverso il borgo, raccontandone la storia millenaria che affonda le sue radici nel 1266. La camminata si è conclusa con la visita all’oratorio San Francesco, alla presenza del Vicario Don Marino Navalesi e del Vescovo Emerito Alberto Silvani. I lavori, iniziati a novembre scorso, hanno riguardato il restauro del campanile ma anche la completa ripavimentazione di via Federico Giannetti, l’installazione di pannelli turistico-informativi e la valorizzazione delle attività commerciali storiche del borgo, oltre alla realizzazione di un museo di strumenti musicali nei locali della Filarmonica Albianese.