A rischio la mensa della Rsa. Verifiche sulla gara d’appalto . Pucci: "Nel caso annulliamo"

Il consigliere della lista Ferri, Filippo Mirabella, torna alla carica sulla casa di riposo Regina Elena. Stavolta per dire che il servizio di ristorazione è "illegittimo". Secondo Mirabella la ditta che ha vinto la gara di appalto non sarebbe iscritta "nella white list della prefettura di Massa Carrara – scrive Mirabella –, obbligatoria per partecipare ad una gara per la gestione della ristorazione nella pubblica amministrazione". Un pasticcio che se vero prevede la chiusra del contratto e una nuova gara. Intanto il presidente dell’azienda speciale Fabrizio Pucci fa sapere che "il Cispel, ente preposto alla gara, si sta occupando di fare tutte le verifiche necessarie. Della gara se ne è occupato il Cispel - dice Pucci -. Se è vero che la società non ha i requisiti, la gara sarà annullata".

"Non persuade la scelta del direttore Antonio Sconosciuto di non aver utilizzato la piattaforma Start della Regione Toscana – va avanti Mirabella –, che permette di svolgere gratuitamente in modalità telematica una procedura negoziata invece di spendere 2mila per aderire a Confservizi Cispel Toscana e far espletare la gara a Cremona. Gli operatori economici che svolgono le prestazioni per la pubblica amministrazione devono possedere il requisito di iscrizione alla white list, anche se non espressamente previsto nel capitolato di gara. Un elenco importante soprattutto per rendere più efficaci i controlli antimafia sui soggetti economici che operano nei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa. Il requisito di iscrizione nelle white list per gli operatori economici rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico. Un requisito a presidio di diritti e principi costituzionali".