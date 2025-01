4 Ristoranti, Promossi la città, i monumenti, gli chef e i prodotti tipici

Carrara, 7 gennaio 2025 – In città e sui social in questi giorni non si parla d’altro che della puntata di ‘4 Ristoranti’ girata la primavera dello scorso anno in città. Lo stesso Alessandro Borghese, lo chef che da dieci anni conduce il format, ha pubblicato sulle sue pagine social l’appuntamento con la puntata in salsa apuana, in onda da qualche giorno in esclusiva su Sky Uno e on demand su Now. Per Carrara questa puntata significa una vetrina pubblicitaria gratuita, che per la città e il suo tessuto economico non potrà che portare vantaggi a livello turistico.

Come noto a vincere la puntata, un assegno da 5mila euro e un’auto elettrica è stata la Locanda Patrizia di Francesca Croci in piazza delle Erbe, secondo posto per la trattoria Ometto a Bedizzano di Lorella Farsetti, terzo ‘Il fienile’ di Ernesto De Santi a Fossone, quarto il ristorante Capannina Ciccio a Marina di Carrara di Silvia Ferrari.

Anche la sindaca Serena Arrighi via social ha voluto commentare la puntata. “Luoghi meravigliosi, piatti gustosi e quattro protagonisti davvero bravi: la puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti dedicata a Carrara è una vera chicca, oltre che essere una bellissima vetrina per la nostra città. Grazie a Sky – ha scritto Arrighi –, a tutta la produzione e, ovviamente, allo chef Alessandro Borghese per quello che hanno realizzato”.

Anche il responsabile di Confesercenti Massa Carrara, Adriano Rapaioli, ha voluto complimentarsi con la produzione per aver scelto Carrara come location per la terza puntata della decima stagione del format. “La partecipazione di Carrara alla sfida dei 4 Ristoranti dello chef Alessandro Borghese ha rappresentato un’opportunità straordinaria per valorizzare il territorio e dare visibilità alla città e al suo patrimonio storico, artistico e culturale – scrive Rapaioli –. Questo programma televisivo, amato dal grande pubblico, è un importante trampolino per far conoscere non solo la tradizione gastronomica locale, ma anche le peculiarità uniche di Carrara, come gli strabilianti monumenti e piazze del centro cittadino, le cave di marmo, i paesaggi mozzafiato delle Aapi Apuane, e non meno importanti le spiagge di Marina di Carrara. Confesercenti di Massa Carrara vuole giustamente sottolineare l’importanza di questo evento per il territorio. Oltre alla promozione della cucina locale, la città beneficia di una vetrina mediatica che può attirare turisti e valorizzare le sue attività economiche, culturali e artistiche. Un’iniziativa del genere – conclude Rapaioli –, può contribuire a rafforzare il turismo e stimolare l’interesse verso le eccellenze locali, creando un circolo virtuoso per l’economia e l’immagine del territorio”.