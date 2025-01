‘4 ristoranti’: la sfida è servita. Critiche e voti

Da oggi su Sky One si potrà vedere la puntata di ‘4 Ristoranti’ con lo chef Alessandro Borghese girata la scorsa primavera in città che gli abbonati hanno già potuto guardare nei giorni scorsi. Una trasmissione che rappresenta una cartolina promozionale per Carrara, e le inquadrature mostrano tutte le bellezze del territorio, dai monti al mare: dalle cave alle spiagge di Marina di Carrara, passando per vie del centro storico con l’Accademia di belle arti, il Palazzo del Principe, piazza Duomo e piazza Alberica.

I quattro ristoratori in gara si sono comportati in maniera piuttosto leale, eccezion fatta per il giudizio negativo sui taglierini nei fagioli della trattoria da Ometto di Bedizzano, un piatto tipico carrarino della cuoca Lorella Farsetti che al contrario clienti e turisti dicono sia da ‘leccarsi i baffi’.

I protagonisti della terza puntata della decima stagione del format sono il Fienile di Ernesto De Santi di via Pelucara a Fossone, la locanda Patrizia di Francesca Croci in piazza Delle Erbe, la trattoria Ometto di Lorena Farsetti a Bedizzano, il ristorante Capannina Ciccio di Silvia Ferrari a Marina di Carrara. E come ormai tutti sanno in città a vincere è stata la locanda Patrizia, seconda la trattoria di Ometto, terzo il Fienile e ultimo Capannina Ciccio.

Nei quattro ristoranti sono stati serviti muscoli ripieni, piatto che al tempo delle riprese aveva sollevato polemiche sulla sa paternità ligure ed era intervenuto anche il sindaco di Spezia, taglierini nei fagioli e muscoli ripieni. I più buoni per tutti i concorrenti e Borghese erano quelli cucinati da Lorella Farsetti. Tra i piatti della tradizione servita anche la torta di riso.

Qualche concorrente ha criticato la trattoria da Ometto per le tovagliette di carta, altri Ciccio Marina pensando che il livello dei piatti avrebbe dovuto essere più altro. Francesca Croci della locanda Patrizia, emozionata, ha raccontato che prima di diventare ristoratrice era semplicemente la moglie del calciatore Riccardo Musetti. A farle fare lo scatto in avanti è stato il voto di Alessandro Borghese.