Porcari, il sindaco dopo l'attacco di un lupo: "In paese nessuna caccia, l'obiettivo era il cane non la donna"

Porcari (Lucca), 12 aprile 2023 - "Nel nostro territorio gli avvistamenti sono frequenti, la signora che era in compagnia del suo cane si trovava in una zona particolarmente isolata e in modo molto lucido e tranquillo mi ha descritto piu' volte l'episodio...obiettivo dell'animale selvatico era attaccare il cane, non la donna. Solo quando si è frapposta tra il cane e il lupo allungando il braccio ha subito il morso alla mano e all'avambraccio". Cosi' il giorno dopo l'episodio avvenuto in provincia di Lucca, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari. "Mi sono interrogato su quanto accaduto e proprio per questo, senza creare allarmismi, ha voluto semplicemente informare i cittadini, scrivendo un post sul mio profilo Facebook. In paese la situazione è assolutamente tranquilla e non è partita nessuna caccia al lupo". "La signora - aggiunge il sindaco - si e' poi fatta refertare al pronto soccorso, anche per iniziare le terapie e la profilassi prevista dai protocolli". La presenza del lupo in questa zona non e' una novita'. "Mi e' capitatoin queste ore di parlare in paese con diverse persone che girano per i boschi e ho appreso che per quasi tutti non e' una sorpresa, la presenza del lupo non era una novita', molti li hanno visti anche piu' di una volta. La stessa signora mi ha riferito di averli visti molte volte, anche in branco, ma alla sola vista i lupi erano scappati. I nostri boschi - prosegue - sono molto vissuti da chi va in mountain bike, per funghi, per semplici escursioni, ma non era mai accaduto un incontro ravvicinato".

Maurizio Costanzo