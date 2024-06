Ed Sheeran a Lucca, folla di fan sotto le Mura: “È la colonna sonora della mia vita"

Lucca, 8 giugno 2024 – Sono arrivati davanti ai cancelli dalle prime ore di questa mattina i fan di Ed Sheeran, l’artista britannico che oggi e domani infiammerà il palco del Summer Festival per le sue uniche date italiane.

E tra i tanti fan – alcuni di loro arrivati in città già da giovedì – c’è chi farà addirittura il bis. I primissimi ad arrivare e ad aggiudicarsi i primi posti sotto al palco sono Sabrina e Alessandro: “Veniamo da Mantova, siamo arrivati due giorni fa – hanno detto – Ci saremo anche domani, stasera ci tenevamo ad essere in prima fila”.

Tra la folla c’è chi prepara i cartelloni con le dediche per il loro idolo, tra loro anche Beatrice, che oggi compie gli anni: “Questo è proprio un bel regalo – ha detto mentre finisce di colorare la scritta “Its my Perfect birthday”, ricordando uno dei singoli più famosi dell’artista - Le sue canzoni per me sono tutto. Sarò qui anche domani, ma ascolterò il concerto da fuori”. Tra i tanti ragazzi c’è anche chi è venuto con la mamma: “Ascoltiamo Ed Sheeran da anni, oggi è il nostro primo concerto insieme - ha detto Elena - Mentre aspetto ne approfitto anche per ripassare per gli esami all’università, purtroppo le sessioni non si fermano mai…”. Sotto al sole rovente c’è anche chi arriva da lontano: “Sono fan di Ed dal suo primo album – ha detto Francesca, che viene dalla Calabria – Con la sua musica lui c’è stato nei momenti più importanti della mia vita, sia belli che brutti. Le sue canzoni sono state sempre in grado di confortarmi. Questo sarà solo il primo di una lunga serie di concerti: questa estate vedrò anche i Coldplay, Taylor Swift e Olivia Rodrigo”.

“Vengo da Salerno e sono una grande fan di Ed da dodici anni, questo è il mio quarto concerto – ha aggiunto Laura – La colonna sonora della mia vita è “Supermarket flowers”, solo lui riesci a farmi sentire compresa”.