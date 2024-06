Esplode la Ed Sheeran mania. Lucca mette l’abito della festa per l’arrivo degli 80mila fan

Lucca, 7 giugno 2024 – A poche ore dalle due nuove e attesissime date del Summer, la città si prepara all’invasione degli 80mila fan. E tra attese, novità e anche qualche divieto, tra le mura è già Ed Sheeran mania. La vetrina dello Sky Stone & Songs in via V. Veneto, ad esempio, è una vera e propria chicca che – probabilmente – sarà sfuggita anche ai fan più attenti: oltre agli album in vinile dell’artista, infatti, sul vetro c’è anche il disegno di un dettaglio riportato sulla copertina di "Autumn variations", che solo nel Regno Unito ha venduto più di 60mila copie.

“Tra tutti i simboli riportati sulla copertina dell’ultimo album – spiegano i titolari – quello con la sveglia e la luna ci è sembrato il più bello e il più significativo per la nostra città".

Sopra il disegno anche una frase, anch’essa riportata sulla copertina: "In Lucca…nights getting longer", ovvero "le notti diventano più lunghe". Sullo sfondo anche una cascata di sveglie che riprendono il disegno: "Ce le siamo fatte prestare dagli amici – hanno scherzato i titolari – alcune sono anche datate: appena sfaremo la vetrina le dovremo restituire".

Intanto, c’è già chi è andato a fare compere in vista del concerto: "Sono venuti diversi fan, tutti lucchesi e anche grandicelli, non ce lo aspettavamo– hanno aggiunto – l’album più richiesto rimane quello più celebre che racchiude forse i suoi singoli più belli e ascoltati, come “Perfect“".

Ricordiamo che da ieri sera sono già in vigore numerosi divieti: fino a lunedì chiusi al transito viale Carducci (dalla rotatoria di viale Europa verso est), viale della Repubblica, viale Cavour e piazzale Risorgimento. Chiuse, inoltre, le sortite dei baluardi San Paolino, Santa Maria e il sottopasso di viale San Concordio. Chiuse al traffico pedonale anche la passeggiata della cortina delle mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria. Fino al termine del concerto divieto di sosta anche nel parcheggio Cittadella. Nei giorni dei concerti divieto di transito anche in viale Giusti, via Nazario Sauro, via per Corte Pulia, via Filzi, piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, via Montanara e via Cavour con esclusione dei residenti dotati di pass, residenti e per chi deve raggiungere la Questura o la stazione ferroviaria, per il carico e lo scarico di persone, o la farmacia comunale di piazza Curtatone. Per quanto riguarda i parcheggi, aree di sosta straordinarie a pagamento - con stalli prenotabili online - al Campo Coni, parcheggio Palatucci, in viale Giusti, al Mercato ortofrutticolo, alla Stazione. In viale Luporini parcheggio bus turistici, in piazza Curtatone sarà inoltre organizzato il parcheggio a servizio dei portatori di handicap.

Giulia Prete