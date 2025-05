Primo maggio a Fornaci. Il sole colora la primavera

Dopo anni di pioggia, finalmente il sole ed una giornata quasi estiva hanno reso merito ed esaltato la bellezza della grande expo del primo maggio a Fornaci che giovedì si è svolta sotto il migliori auspici con già una grandissima partecipazione dalle prime ore del mattino e che poi è salita a dismisura con il passare delle ore. Regalando a tutti una splendida giornata di mostre, di iniziative, di colori, di novità e di incontri tra la gente e con le realtà produttive del territorio.

L’inaugurazione, come non avveniva da qualche anno, con l’arrivo da via della Repubblica in piazza IV Novembre delle Filarmoniche Catalani di Coreglia e Luporini di Barga che insieme hanno intonato, alla presenza di tante autorità civili e militari, l’Inno degli italiani. Poi il taglio del nastro a cura dell’assessore regionale Stefano Baccelli e poi i saluti istituzionali che completano di solito la cerimonia inaugurale.

Interventi aperti dal presidente del comitato 1° Maggio, l’organizzatore del grande evento di Fornaci: "Questo sole rende omaggio alla grande manifestazione e Fornaci e tutti noi ce lo meritiamo – ha detto Barsotti che poi ci ha tenuto a ribadire il particolare impegno degli organizzatori che nonostante la sola giornata e mezzo di questa edizione hanno garantito una presenza ricca e qualificata, dimostrando impegno ed attaccamento alla manifestazione espositiva, sicuramente, più bella della Valle".

Sia Barsotti che, poi, la sindaca Caterina Campani hanno ricordato l’imminente avvio di "grandi manovre" per Fornaci con i lavori previsti per rifare l’ex scuola elementare e piazza IV Novembre, luoghi simbolo della festa e sicuramente cuore pulsante di Fornaci che saranno riqualificati. La sindaca Caterina Campani ha anche sottolineato l’importanza di una festa del lavoro per sottolineare e ribadire le battaglie ed i traguardi raggiunti dai lavoratori con tanta fatica. Ha espresso vicinanza a tutti coloro che nel lavoro non sono valorizzati o subiscono ingiustizie, o che hanno difficoltà sul lavoro o che il lavoro non ce l’hanno, ricordando anche l’importanza di continuare a lavorare anche sul tema fondamentale della sicurezza del lavoro.

Poi gli altri interventi tra cui l’assessore regionale Stefano Baccelli e per la Provincia di Lucca il consigliere Pietro Onesti. Infine dopo i saluti il via alla festa con le esposizioni della Mostra del Fiore, della Motorizzazione e le altre iniziative collaterali tutte già gettonatissime dalle 9 del mattino.

Luca Galeotti