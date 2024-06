Con Eric Clapton è partito il Lucca Summer Festival. Applausi per Slow Hand

Lucca, 2 giugno 2024 – Con Eric Clapton in concerto davanti alle storiche Mura, nel suo unico concerto italiano, ha preso il via l'edizione 2024 del Lucca Summer Festival. Nel concorso di 19 concerti tra i protagonisti di spicco ci sono Ed Sheeran, Rod Stewart, Lenny Kravitz, Smashing Pumpkins e Duran Duran.

Sono 9 i concerti in esclusiva italiana e per la prima volta nella storia del Festival ci sarà spazio anche per un evento speciale legato alla musica classica che vedrà il maestro Riccardo Muti interpretare i capolavori di Giacomo Puccini di fianco alle Mura. In una serata che verrà trasmessa in diretta in mondovisione dalla Rai, venerdì 28 giugno Muti prenderà il podio per dirigere l'Orchestra Cherubini formata eccezionalmente, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, da 130 musicisti che accompagneranno le esibizioni dei cantanti d'opera. Sabato 8 e 9 giugno sono in cartellone i due concerti Ed Sheeran, che ha scelto Lucca per le sue uniche performance nel nostro paese per le quali radunerà circa 80mila persone provenienti da tutta Italia (solo il 20% venduto in Toscana) e anche dal resto del mondo (il 7% dei biglietti è stato venduto all'estero).

Dal 30 giugno il programma continuerà in Piazza Napoleone con gli Swedish House Mafia, a cui seguiranno il trapper Tedua (3 luglio) e Geolier (5 luglio). Il 6 luglio sarà la volta del chitarrista Tom Morello e The Smashing Pumpkins, mentre il 7 luglio Rod Stewart con il suo concerto sold out. Si riprenderà l'11 luglio con Calcutta, il 12 luglio con Lenny Kravitz che suonerà i brani del suo nuovo album per la prima volta in Italia. Il jazz sarà di scena il 15 luglio con la cantante/pianista canadese Diana Krall mentre il giorno dopo, 16 luglio, toccherà a John Fogerty, già leader dei Creedence Clearwater. Il week end lungo che segue inizia giovedì 18 luglio con il rap italiano di Salmo e Noyz Narcos, il pop eclettico di Mika (19 luglio) e quello melodico di Sam Smith (20 luglio, unica data italiana) per terminare domenica 21 con i Duran Duran, anche loro in esclusiva nazionale. La richiesta per la band di Simon Le Bon e John Taylor è stata così alta da richiedere un secondo show che si terrà due giorni dopo, martedi 23 luglio. Il 24 luglio concerto di Marcus Miller e poi della leggendaria band Toto guidata da Steve Lukhater. Si chiuderà venerdì 26 luglio con Gazzelle, altro nome di spicco della nuova scena italiana.