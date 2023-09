Zumba per il Meyer. Un pomeriggio di salti e divertimento per beneficenza

Torna dopo anni di stop l’evento fitness di fama nazionale "Zumba per il Meyer". Il primo ottobre al palasport di Lucca si terrà una enorme lezione di Zumba per beneficenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Dalle 16 alle 19, tre ore di Zumba no stop, per gli appassionati e non, con un solo scopo: donare tutto il ricavato alla fondazione Meyer, 25 ZIN (istruttori qualificati) terranno a turno lezioni di Zumba a numero illimitato, per supportare a pieno la causa.

L’idea è nata dalla collaborazione tra la Palestra Happy Gym e Zefiro, due realtà importanti del nostro territorio, da sempre attente, seppur con attività diverse, al benessere di giovani e adulti, fisico e psicosociale.

"È un onore per me – ha detto l’assessore allo sport, Fabio Barsanti, presentando l’appuntamento che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale – ospitare nella nostra città, capitale della Zumba, un evento così importante sia a livello sportivo che per l’importanza della causa. Devolvere il ricavato alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer è non solo un onore ma anche grande gioia".

Alla masterclass saranno presenti volti noti al popolo di Zumba, come la Jammer viareggina Valentina Lottini, che faranno muovere e divertire i partecipanti per 3 ore di pura adrenalina.

"Siamo grati alla palestra Happy Gym e al comune di Lucca per aver accolto la causa – racconta Davide Gigli della Fondazione Meyer – è bello vedere come ancora una volta lo sport sia solidarietà, un evento che rinasce per trasmettere dei valori che la nostra fondazione coltiva da anni".

Alla manifestazione sara presente la Bogus Lab, agenzia di comunicazione nota al grande pubblico per la pluriennale partecipazione in qualità di media partner del Lucca Summer Festival e che si occuperà di una collaborazione tecnica per fare riprese e raccontare al meglio ciò che accadrà.

E non può mancare lo stand di Zumba Wear by Giada, vendita di abbigliamento esclusivo a marchio Zumba.

"È un onore per noi partire da questo evento per fare beneficenza ad un’istituzione locale, - annuncia Francesca Toti della palestra Happy Gym - come il Meyer che ha un’importanza a livello nazionale e siamo fieri di essere riusciti a creare tutto questo".

"L’evento non doveva morire, doveva ripartire e ripartire da una città come Lucca - dice Valentina Altamura, responsabile di Zefiro - unire sport e e colori morali e sempre il primo passo e il passo giusto".

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.zumba.com e donare. Il 1 ottobre 2023, ore 16 al palatagliate di Lucca per un’esperienza piena di emozioni ed energia.

Rebecca Graziano