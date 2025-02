Ztl Lucca, ecco il giro di vite: entro un mese via alle nuove telecamere

Lucca, 1 febbraio 2025 – Nuove telecamere in entrata e in uscita nella ztl del centro storico, entro la fine di febbraio partiranno i lavori per la loro installazione. La piccola rivoluzione, da anni attesa, è ormai dietro l’angolo: le nuove postazioni e la riconfigurazione di quelle esistenti sono destinate a divenire realtà nelle prossime settimane quando inizieranno i lavori di approntamento.

Si tratterà in totale di 14 nuove postazioni più la riconfigurazione, e in alcuni casi lo spostamento, di quelli già presenti che, però, hanno la possibilità di leggere le targhe delle auto e dei camion del carico e scarico solo in entrata. Un inconveniente che ha pesato per anni (oltre 10 per l’esattezza) sulla possibilità di individuare, soprattutto per i corrieri, quei mezzi che non rispettano le fasce orarie per l’accesso alla ztl del centro. Sul tema, la passata amministrazione Tambellini ha sostanzialmente sempre rinviato ogni decisione, motivandola anche con gli elevati costi del nuovo software. L’attuale giunta Pardini ha sin da subito fatto capire che intendeva invece dare una svolta, stanziando 350mila euro, anche al fine dilimitare gli accessi in fasce orarie non autorizzate.

Senza considerare che, per alcuni varchi, il posizionamento delle telecamere consente agli automobilisti di forare la ztl e farla franca semplicemente transitando (con grave pericolo per loro stessi e non solo) in controsenso per alcuni metri. Un trucchetto abusato in più parti della città, a cominciare da via Vittorio Emanuele dove non pochi automobilisti per superare il varco posizionato in piazza della Magione percorrono in controsenso un tratto di via San Giorgio e di altre stradine limitrofe per potersi trovare tranquillamente (senza permesso o fuori orario) sino in piazza Napoleone.

I nuovi posizionamenti delle telecamere saranno con ogni probabilità illustrati in un incontro pubblico che si dovrebbe tenere nelle prossime settimane. Nei mesi scorsi, c’era stato il via libera della conferenza dei servizi svoltasi in modalità semplificata, per l’acquisizione dei pareri necessari all’attuazione del progetto per l’installazione ed attivazione di impianti per il controllo elettronico dei veicoli in uscita ed entrata.

Durante la stessa conferenza dei servizi erano state sollevate alcune criticità, poi superate, dal Settore Genio Civile Toscana Nord relativamente ad alcuni nuovi cavidotti in attraversamento del Condotto Pubblico e ad altri tratti di cavidotto o plinti di sostegno da realizzare nella fascia di rispetto delle infrastrutture idriche del Reticolo Idrografico. Il via libera era comunque giunto con alcune prescrizioni, avanzate da Geal, Gesam Reti, Soprintendenza, Uffici Strade e Mobilità. Ora, tutto sembra finalmente pronto.