Il Comitato: "Sulla Ztl il Comune torna indietro"

"Le recenti modifiche al PAMS (Regolamento per il traffico e la sosta nel Centro Storico) sono incomprensibili, controproducenti e dannose per il tessuto monumentale della città": ne è convinto il Comitato Vivere il Centro Storico che ha inviato a sindaco, assessori e consiglieri comunali una nota con le sue osservazioni e tutto il suo disappunto. Secondo il Comitato, negli ultimi 50 anni tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno, in qualche modo, mirato alla progressiva pedonalizzazione del centro, mentre la giunta Pardini non solo non avrebbe allargato la ZTL del centro storico, ma che ha addirittura annullato i progetti stabiliti dall’amministrazione precedente per il suo allargamento.

"Porta S.Maria, Via Buiamonti e Porta San Pietro – si legge nella nota – dovevano rientrare nella ZTL B ed invece resteranno la bolgia che sono. Ci domandiamo cosa penseranno i turisti che verranno a Lucca attratti dalle idilliache immagine viste in televisione e sulla stampa pagata profumatamente con i soldi dei cittadini quando vedranno quelli che sembrano essere piazzali di sfasciacarrozze. Perché si continua a permettere ai veicoli l’accesso indiscriminato a Piazza della Magione provenendo da Piazzale Verdi visto che da anni non ci sono più parcheggi a pagamento in quella zona? Via del Molinetto diventerà a doppio senso, visto che le dimensioni della strada non consentono il contemporaneo passaggio di due auto come si regolerà il traffico?"

Critiche anche sulla Caserma Lorenzini: il sindaco in campagna elettorale aveva promesso di voler destinare ai residenti, ma non è ancora accessibile, il tutto mentre nella Manifattura sono stati realizzati 93 stalli blu in aggiunta a quelli che c’erano già portando il totale a 283. "E’ stato abolito il colore dei permessi – conclude la nota – quando invece sarebbe stato opportuno distinguere visivamente quelli che danno la possibilità di sosta sugli gialli da quelli che consentono solo il transito. Una decisione che reputiamo veramente poco competente. I varchi in uscita sono una realtà oppure una leggenda metropolitana? E’ dal 2023 che ogni due/tre mesi se ne parla ma poi non ci sono ancora. Le modifiche al PAMS attuate dall’Amministrazione Pardini riportano indietro la città di 10 anni."