Ztl, doppie telecamere. Via libera all’installazione

Nuove telecamere in entrata ed in uscita nella ztl del centro storico.

C’è il via libera della conferenza dei servizi e dunque la loro installazione si avvicina.

Si è conclusa nei giorni scorsi la conferenza dei servizi, svoltasi in modalità semplificata, per l’acquisizione dei pareri necessari all’attuazione del progetto per l’installazione di impianti per il controllo elettronico dei veicoli in uscita ed entrata dall’area Ztl nel centro storico. Le criticità del Settore Genio Civile Toscana Nord relativamente ad alcuni nuovi cavidotti in attraversamento del Condotto Pubblico e ad altri tratti di cavidotto o plinti di sostegno da realizzare nella fascia di rispetto delle infrastrutture idriche del Reticolo Idrografico sono state superate.

Il via libera è comunque giunto con alcune prescrizioni, avanzate da Geal, Gesam Reti, Soprintendenza, Uffici Strade e Mobilità. In particolare, alcune perplessità sono state sollevate per la soluzione progettuale della postazione "Ode 7 via San Paolino" che risulta attualmente non conforme alla disciplina del Piano Operativo adottato e per questo la sua realizzazione viene subordinata all’acquisizione dell’efficacia dello strumento urbanistico.

Se non ci saranno ulteriori intoppi, le nuove telecamere già giunte nei magazzini comunali e finalmente in grado di controllare sia in entrata che in uscita i veicoli (le attuali controllano solo in entrata e questo crea numerosi problemi, tra cui l’impossibilità di verificare il rispetto degli orari di accesso per il carico e scarico delle merci), potrebbero entrare in funzione nei primi mesi del 2025.

La giunta comunale aveva deciso la sostituzione dell’impianto ormai vetusto nello scorso anno con un investimento previsto di 350mila euro con lo scopo di regolamentare gli accessi e le uscite dai varchi elettronici del centro storico, troppo spesso soggetti a infrazioni di ogni tipo.

Complessivamente saranno installate quindici telecamere in corrispondenza di altrettanti varchi in entrata e uscita dalla ztl.

Fabrizio Vincenti