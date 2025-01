Workshop speciale dedicato al “Nei Gong“ al Tai Chi centro studio

Appuntamento speciale domani dalle 18.30 alle 20.30 con il workshop di “Nei Gong“ al “Tai Chi centro studio“ in via Romana 615/S all’Arancio. Tradizionalmente studiato assieme al Tai Chi, il Nèi Gōng, rappresenta l’applicazione pratica della ricerca taoista del benessere e del ringiovanimento fisico. Si tratta di movimenti taoisti che sviluppano concentrazione, energia, forza e flessibilità. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 335 549 0959 (Riccardo) e sul sito taichicentrostudio.it