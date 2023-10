‘W.i.t.c.h. - Il Cuore dell’Amicizia’: Anteprima Mondiale a Lucca

Giunti Editore porta in libreria dal 4 ottobre, in anteprima mondiale, il volume ”W.i.t.c.h. - Il Cuore dell’Amicizia“, una nuova graphic novel che prende ispirazione da W.i.t.c.h., la saga a fumetti nata a Milano e pubblicata per la prima volta nel 2001 sull’omonimo mensile tween firmato Disney Publishing Worldwide.

Un successo planetario, basato sulle avventure di cinque teenager dotate di magici poteri legati alle forze della natura – Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin – le cui iniziali dei nomi formano proprio l’acronimo del titolo della rivista.

Un magazine che, dall’Italia, si è subito diffuso in oltre 70 Paesi del mondo. A marzo 2021, in occasione dei 20 anni dalla prima uscita di W.i.t.c.h., Giunti Editore ha pubblicato un volume celebrativo con la ristampa delle prime 5 storie a fumetti. Sull’onda di quel successo, ad oggi sono stati pubblicati cinque volumi, corrispondenti alle prime 25 storie di W.i.t.c.h..

W.i.t.c.h. Il Cuore dell’Amicizia ha la sceneggiatura di Alessandro Ferrari, i disegni di Giulia Adragna e i colori di Chiara di Francia. Prefazione di una fan di Witch d’eccezione: Francesca Michielin.

Il volume sarà protagonista anche a Lucca Comics&Games nel corso di una serie di appuntamenti dedicati