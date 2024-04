Wearing the Pink in San Franceschetto

Grande protagonista di questa fase di avvicinamento al Giro d’Italia anche Lucca Crea, con alcune iniziative speciali, capaci di attirare l’attenzione degli appassionati di ciclismo, ma anche del grande pubblico e dei cittadini. Nella chiesa di San Franceschetto (in piazza San Francesco con inaugurazione il 3 maggio e sino 12 maggio), mettendo a frutto la grande esperienza maturata negli anni, Lucca Comics & Games, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca realizza la mostra "Karl Kopinski: Wearing the Pink", dedicata all’omonimo artista inglese, che lavora nell’industria dell’illustrazione dal 1997 e ha raggiunto i vertici del settore, con 800 mila follower su Instagram e una nomina al BP Portrait Award, uno dei premi più importanti per ritrattisti. Grande appassionato di ciclismo e amico di Lucca Comics & Games, Kopinski ha creato una serie di ritratti degli eroi dei pedali, che appartengono alla storia del ciclismo tra i quali: Gino Bartali, Fausto Coppi, Francesco Moser, Marco Pantani, Eddy Merckx e campioni contemporanei che si sono fatti largo nei nostri cuori come Mark Cavendish, Bob Jungels, Bradley Wiggins.

Nell’occasione, la mostra esplorerà anche il rapporto d’affetto dell’artista con la città di Lucca e il festival Lucca Comics & Games, arricchendo l’esposizione con gli originali del poster della manifestazione realizzata proprio da Kopinski nel 2015 e il Grog del 2023, la rivisitazione realizzata dall’artista della mascotte di Lucca Games che l’anno scorso ha compiuto 30 anni.