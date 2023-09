“Way of Life“ Il concorso

C’è tempo fino al 25 settembre per partecipare a "Montecarlo Way of life", un concorso a immagini singole che si articola in un’unica sezione. Tutte le fotografie devono essere riprese nel territorio del Comune di Montecarlo. Il tema del concorso è cioè il modo di vivere del paese. Le foto devono cogliere momenti di vita quotidiana della comunità, espressione di un giusto compromesso tra tradizione e modernità.