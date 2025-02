Volontari Croce Rossa. Corso di esercitazione

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana torna ad esercitare i propri uomini in Valle del Serchio e più precisamente ancora una volta nella montagna barghigiana. Domenica, 16 febbraio, nella zona montana che dalla Località La Vetricia fino al Bivacco Caciaia, nel comune di Barga, si terrà un corso di aggiornamento tecnico – professionale per il personale afferente al Corpo Militare del Centro di Mobilitazione Toscana. Attività svolta nell’ambito del primo semestre 2025 del percorso formativo. Il corso è promosso dal Centro di Mobilitazione Toscana con il supporto logistico del Nucleo Arruolamenti e attività Promozionali del Corpo Militare, ufficio di Bagni di Lucca. Si tratta nello specifico di uno speciale addestramento in ambiente boschivo su tecniche di soccorso sanitario e cartografia e vedrà quindi alcune esercitazioni pratiche sul campo, svolte in ambienti innevati. L’esercitazione si aprirà attorno alle 9.30 nei pressi della località Vetricia nel comune di Barga, a 1300 m slm. Da qui le squadre che parteciperanno alla giornata si muoveranno lungo un percorso dove dovranno affrontare prove di cartografia ed orientamento, ma anche prove di primo soccorso. Bene dunque ricordare a tutti che domenica 16 febbraio sarà dunque in corso un’esercitazione: l’area interessata sarà quella che spazia dal sentiero 20 del CAI alla strada che raggiunge il bivacco della Caciaia, proprio a ridosso dell’Appennino tosco-emiliano, dove gli escursionisti presenti in quel giorno nella montagna barghigiana potranno incontrare le squadre del Corpo Militare.

Luca Galeotti