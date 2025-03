Volo dell’angelo sul Lago di Vagli. Via ai bandi per le zip line. Saranno attivi dal 20 marzo

Al via dal prossimo 20 marzo, con pubblicazione per 15 giorni utili, i bandi per l’assegnazione delle gestioni della Zip line, meglio conosciuta come il ’volo dell’angelo’ sul Lago, e della piscina comunale nella centrale località Fontana delle Monache, indetti dal comune di Vagli Sotto. Dal febbraio dello scorso anno la Zip Line è stata acquisita direttamente dal comune della Garfagnana per circa 750mila euro, dopo essere stata costruita grazie a un importante investimento da parte di privati e poi inaugurata nel maggio 2017.

Da allora, il grande successo ottenuto di anno in anno, con turisti giunti da molte parti d’Italia per vivere l’entusiasmante avventura, ha reso l’infrastruttura un tratto saliente del territorio e un richiamo irrinunciabile per l’estate di Vagli. La Zip line è costituita da un cavo d’acciaio legato a una struttura a picco sul Lago di Vagli e da qui, dopo essere stati imbracati in tutta sicurezza a seconda dello stile di volo scelto, si viene agganciati al cavo per iniziare la discesa o meglio per il volo. Sistemata l’apposita attrezzatura, si attraverserà il lago sorvolando il borgo di Vagli Vecchia viaggiando ad una velocità di 130 km/h. La corsa adrenalina si concluderà a valle direttamente sulla sponda del lago. La giunta comunale guidata dal sindaco Mario Puglia ha poi approvato anche una delibera che fissa tutti gli indirizzi che saranno inseriti nel bando per la gestione della piscina comunale ’Le Monache’, che sarà affidata fino al 20 settembre. Il canone di locazione a base d’asta è stato stabilito in 800 euro annuali e sarà soggetto ad offerte al rialzo nel procedimento di gara. Il canone di locazione sarà diviso in quattro rate e in caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza o di modalità di pagamento l’impianto rientrerà immediatamente nella disponibilità del Comune di Vagli Sotto. Fondamentale la clausola, che rende l’impianto una sorta di unicità nella Valle, che fissa il rigoroso mantenimento dell’ingresso gratuito per tutti.

Il periodo minimo di apertura è stato fissato dal 15 giugno all’1 settembre di ogni anno di valenza della concessione, per una apertura giornaliera minima dalle 10 alle 18, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Dovrà poi essere anche garantito un punto di informazione turistica con materiale informativo.

Fiorella Corti