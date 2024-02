Vola di nuovo il mitico “S64“, l’aereo dei record di Carlo Del Prete

Vola di nuovo l’S64, l’aereo dei record, l’aereo del grande Carlo Del Prete. Gli sforzi di Emmanuel Baranger, bravissimo sviluppatore 3D con all’attivo oltre 400 modelli di aerei che volano sul simulatore gratuito Flightgear, hanno permesso di far volare di nuovo l’S64, l’aereo di Carlo del Prete. Il Savoia Marchetti S64, l’aereo dei record dell’aviatore lucchese, prodotto in soli due esemplari che conquistarono ben 6 record mondiali, di cui quattro conquistati da Carlo del Prete e da Arturo Ferrarin, è tornato dunque sia pure in 3D a volare e chiunque può dilettarsi nel volo sia pure virtualmente.

"Il nostro fortuito incontro – spiega Carlo Pescucci che da anni si occupa della biografia di del Prete – ha permesso la collaborazione tecnica e fotografica che ha portato alla realizzazione del modello, forse non ancora ottimizzato nei particolari, ma che è già possibile pilotare virtualmente".

Gli appassionati di aviazione potranno scaricare gratuitamente il modello andando alla pagina web http://helijah.free.fr/flightgear/les-appareils/sm64/appareil.htm e cliccando in alto sul link azzurro Fichier TAR.GZ . Il modello scaricato potrà essere liberamente utilizzato sul simulatore di volo gratuito Flightgear che una comunità mondiale di sviluppatori mantiene continuamente aggiornato e funziona su Windows, ma anche su MacOS e Linux. Oltre al modello volante è possibile scaricare il solo modello 3D dell’S64 e degli altri aerei disegnati da Emmanuel alla pagina helijah - Sketchfab.

F.Vin.