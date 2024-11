“Vojo cantà così“. Con Felicity Lucchesi in memoria di Pacini

Stasera “Vojo cantà così/La Musica nella Scena Italiana” alla sala della Musica e della Cultura del Pinturicchio, ad opera di un gruppo di artisti composta da esponenti del Gruppo Mediterraneo, di Onda Acustica e con la cantante e musicista Felicity Lucchesi (ex concorrente di X Factor, nella foto) e il regista Fabrizio Bolaffio.

Lo spettacolo è dedicato permanentemente alla memoria di Andrea Pacini del quale proprio in questi giorni ricorre il secondo anniversario dalla scomparsa. Andrea Pacini era insegnante delle scuole medie e percussionista molto apprezzato che si è spento nel 2022 a soli 56 anni. Saranno eseguite musiche di Morricone, Rota, Trovajoli, Carpi, Conte, Grano e altri. Il concerto avrà inizio alle ore 21.15 con ingresso posto unico 15 euro comprendenti un drink di benvenuto. La Sala del Pinturicchio è a Lucca in via P.Batoni 127 a Borgo Giannotti.