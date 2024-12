“Viva Puccini“. Venezi su Rai3 per Capodanno

Un Capodanno speciale per Beatrice Venezi e per la nostra città, sempre nel nome del Maestro. Il 1 gennaio infatti su Rai 3 in prima sperata il direttore d’orchestra lucchese condurrà insieme a Bianca Guaccero “Viva Puccini“. Con loro tanti ospiti tra cui Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani, Giordano Bruno Guerri. Un’altra ribalta straordinaria per Beatrice Venezi che è stata appena nominata Direttore Principale Ospite del Teatro Colon di Buenos Aires in Argentina, oltre ad aver scritto, nel centenario della morte del Maestro, un libro dedicato a Puccini che sta avendo successo in Italia e all’estero.

L’idea di partenza della trasmissione è apparentemente semplice: raccontare Giacomo Puccini attraverso il maggior numero possibile di sfaccettature, artistiche e personali. Puccini uomo raffinato, artista tra i più noti nel mondo, benedetto già dopo le sue prime prove artistiche, compositore che porta un segno di profondo rinnovamento nel melodramma sul piano musicale e su quello narrativo. Puccini uomo capace di momenti di profonda commozione, dedito all’amore smisurato per la madre Albina, sempre riconoscente all’amata e paziente moglie Elvira, con la quale ebbe un rapporto burrascoso a causa delle sue numerose scappatelle, ma che volle sempre accanto. Puccini gaudente, amante della moda, dell’arte, della caccia, del buon cibo e del buon vino, della velocità con la sua collezione di auto. Attraverso questo programma si racconterà un Puccini inedito, musicista geniale e uomo irriverente, un bastian contrario del suo tempo, dal carattere guascone e sempre pronto allo scherzo.

Con la Nuova Orchestra Scarlatti saranno eseguite arie tratte dalle opere di Puccini. Dunque una sorpresa, animata da digressioni musicali e non solo, con ospiti anch’essi imprevedibili, tutti fortemente coinvolti nel racconto e nell’intensità dell’esperienza musicale dal vivo.