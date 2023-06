Visite guidate e spettacolo teatrale all’ex manicomio

Lunedi 5 giugno all’ex manicomio di Maggiano sono in programma due appuntamenti molto interessanti. Il primo alle 15 con la visita guidata “Sorella Follia” dove si può ripercorrere la storia del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo. Durante il percorso all’interno della parte visitabile del complesso ospedaliero si può scoprire la zona espositiva “Stanze con vista sull’umanità”. Si può vedere la collezione di strumentazione medico scientifica e visitare le stanze che ospitavano Mario Tobino, scrittore e psichiatra della divisione femminile che ha abitato nell’Ospedale Psichiatrico per oltre quarant’anni (“Prenota la tua visita” sul sito www.fondazionemariotobino.it Tel. 0583 327243). A seguire alle 17 va in scena Fuga – Quattro momenti su Ofelia e sul principe Amleto . Primo studio. Tratto da Shakespeare, Laforgue, Tobino, Brecht e alcuni poeti giapponesi. Di e con Chiara Gistri e Daniele Fedeli.