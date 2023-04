Visite e servizi gratuiti anche al S.Francesco

Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. Dal 17 al 22 aprile, la rete degli ospedali “Bollino rosa” per la prevenzione e la cura al femminile offrirà consulenze e visite gratuite durante la “Open week sulla salute della donna”, promossa dalla Fondazione Onda. Nell’AUSL Toscana nord ovest sono otto gli ospedali “Bollino rosa”: tra cui il “San Francesco di Barga”. Martedì 18 alle 18, convegno su “La menopausa è un problema?” nella sala riunioni dell’ospedale. Il 19, alle 15, incontro con le ostetriche su “Il benessere del pavimento pelvico in gravidanza ed in puerperio” sempre nella sala riunioni. Per questo incontro è necessario prenotarsi ai numeri 0583 729943 o 0583 729278. Giovedì 20, presso gli ambulatori ecografie ginecologiche dalle 15 alle 18:15. Per prenotarsi: 0583 729943 o 0583 729287.