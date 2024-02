Virtus, Stefano Barbone è campione toscano

Ancora una domenica di grande atletica al Campo Scuola Moreno Martini dove si sono svolti i campionati invernali toscani di lanci che hanno visto partecipare atleti da tutta la regione. Grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, nonostante le condizioni meteo non ottimali, ma soprattutto per gli importanti risultati ottenuti dagli atleti di casa.

Il titolo di campione toscano 2024 del martello è andato a Stefano Barbone che con la misura di 61.13 stabilisce anche il suo nuovo primato personale. L’argento nel disco invece l’ha conquistato Antonio Laudante che, per la prima volta con la maglia della Virtus, ha portato a casa un ottimo 46.40 che gli ha consentito di salire sul secondo gradino del podio. Nella categoria Allievi si è messo in evidenza Sauro Fanucchi, arrivato terzo nel martello con 48.42. Per le donne invece Delia Fazzi è giunta sesta nel martello con 38.17.

Il primo posto Allievi è andato a Diego Fornaciari, nella sua prima gara con il giavellotto gr800, ottavo con la misura di 36.47. Nel giavellotto bravi anche Braian Doga e Alessandro Ardenghi. Nella gara del martello femminile sono arrivati due nuovi record italiani, con Sara Fantini, primatista italiana, e Rachele Mori, campionessa mondiale Under 20 nel 2022, rispettivamente al primo (70.10) e al secondo posto (68.10). Ma le soddisfazioni non sono finite in casa Virtus perché anche dai Campionati Italiani Allievi di Ancona arriva il settimo posto in Italia per Cristian Cordoni, con il primato personale di 50“54 sui 400 metri al suo primo campionato italiano individuale e con la prestazione importante di Viola Perotti con 7“90 e personal best nei 60 metri a un soffio dalla finale, per la gioia dei due atleti e del tecnico Francesco Niccoli. Mentre nella gara svoltasi a Modena è arrivato il nuovo primato personale di Mattia Paterni, terzo con 8“47 nei 60 ostacoli e il bronzo e nuovo primato personale (5.77) per Aurora Massaglia nel salto in lungo.

Anche nella categoria Cadetti e Cadette, al terzo Gran Premio dei giovani svoltosi a Venturina Terme, nei 50 metri bel primo posto per Federico Pellegrini nei 50 metri e bronzo nella gara femminile per Nikola Trzos. Il fine settimana della Virtus si è concluso con la seconda prova regionale del campionato di società cross agonistico a Barberino del Mugello dove la squadra maschile assoluta, formata da Filippo Sodini, Paolo Marsili, Tomas Tei, Fabio Pizzo, Walter Fauci e Zohahir Zahir, forte del settimo posto in Toscana, si aggiudica il lasciapassare per le finali dei campionati italiani di Cassino del 9 e 10 marzo. E’ arrivato ill pass per le finali anche per la squadra Allievi e Juniores femminile, grazie alle brillanti prove di Sebastiano Simonetti ed Emma Puccetti, entrambi bronzo Juniores, Augusto Orsi, quarto tra gli Allievi, Giulio Guccione e Leonardo Santangelo, rispettivamente primo e secondo tra i Cadetti e Ginevra Montanaro sesta tra le Cadette, Sveva Bertolucci e Crismaelie Felici, prima e quarta tra le Ragazze ed Ulisse Bertolucci secondo tra i Ragazzi.

Alessia Lombardi