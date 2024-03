“Violenze in sanità, ancora dati allarmanti. Validi aiuti dal questore“

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia, dottor Umberto Quiriconi (nella foto), interviene nella giornata contro la violenza ai sanitari. “Ricorre oggi la giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Il triste fenomeno riguarda in Italia per le aggressioni fisiche circa il 34% e per le aggressioni verbali circa l’87% dei medici. Sono dati allarmanti – commenta il dottor Quiriconi – che denotano diseducazione e scarsa conoscenza delle problematiche organizzative che affliggono la sanità. I medici (e il personale sanitario tutto) vivono quotidianamente il paradosso dell’aggressione a chi è in grado di salvare la vita delle persone. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca sta mettendo in atto una serie di iniziative tese a porre il problema all’attenzione dell’opinione pubblica e a formare i medici alla prevenzione, alla gestione e al contrasto degli episodi di violenza. Un sentito ringraziamento al questore di Lucca, dottor Edgardo Giobbi, per la sensibilità dimostrata verso il problema, mediante la pronta messa in atto di strumenti di contrasto”.