Violenta lite in strada, danni a un portone

ALTOPASCIOUna festa di compleanno finita nel peggiore dei modi. Forse qualche bicchiere di troppo, i classici futili motivi che però hanno acceso un diverbio poi degenerato a spintoni che ha provocato il danneggiamento della porta di una abitazione e paura in centro. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in via Mazzei a Spianate, la frazione più popolosa del Comune di Altopascio. Per ragioni ancora da accertare, alla festa dove un gruppo di persone si stava divertendo, deve essersi scatenato un diverbio. Un paio di persone sono uscite per chiarirsi le idee, altri hanno cercato di fare da pacieri. Ma il confronto nel frattempo si è spostato lungo la strada principale. I commercianti, titolari di numerose attività produttive, hanno visto individui che correvano e tafferugli vari. Non una vera e propria rissa, però qualcuno si è domandato cosa stesse accadendo. I protagonisti della lite, giunti in prossimità della chiesa ma dall’altra parte della strada, accanto a diversi negozi, si sono spintonati e uno di loro è caduto in pratica sull’ingresso della casa, spaccando il vetro e arrecando un cospicuo danno. Tutto ciò intorno all’ora di cena e con diversa gente in giro. Qualcuno ha allertato i carabinieri per precauzione, ma quando i militari sono giunti sul posto, i contendenti erano già fuggiti. Indagini comunque in corso per comprendere meglio come si sono svolti i fatti. In centro, tra l’altro, ci sono le telecamere della videosorveglianza che potrebbero rivelarsi utili.

Massimo Stefanini