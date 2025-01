Vincenzo Schettini sabato sarà al Moderno “La fisica che ti guida“

Vincenzo Schettini, il famoso professore conosciuto per aver reso la fisica alla portata di tutti, arriva a Lucca sabato alle 17 al Cinema Moderno, ospite d’onore di “Carambole”, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradali causati dall’ uso di alcol e droghe. In scena un monologo coinvolgente e accattivante, rivolto soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema degli incidenti stradali dovuti all’uso di alcol e droghe. L’evento è a ingresso gratuito, per partecipare è necessaria la prenotazione al link: https://culturatela.com/it/detail/67631286f16a15b2e53d7efb.