Villetta esplosa per il gas. Nuovo sopralluogo dei super periti

Continuano gli accertamenti sulle cause alla base della tragica esplosione che nella tarda serata del 21 dicembre scorso distrusse la tristemente nota villetta nel borgo di Sassi, nel comune di Molazzana, determinando la morte della coppia che ci viveva. Seetoh Kwok Meng, 69enne di Singapore, e la moglie 52enne, Chang Kai En, originaria di Taiwan, furono infatti ritrovati senza vita sotto le macerie, a distanza di giorni uno dall’altro, inghiottiti dalla terribile devastazione prodotta dell’esplosione. Un tragico evento che si ipotizza sia stato innescato da una fufagas. Oggi, ci sarà, infatti, un nuovo sopralluogo, dopo il primo effettuato il mese scorso. da parte dei tre periti nominati dal Tribunale di Lucca proprio per fare chiarezza, accertare le dinamiche e stabilire eventuali responsabilità, per le quali la Procura ha indagato 19 persone a vario titolo, con l’accusa di duplice omicidio colposo e crollo di costruzione seguito da incendio. Probabili anche alcune informative relative alla costruzione originaria, con interlocuzioni previste direttamente con il primo proprietario dell’immobile, poi venduto alla coppia che si era innamorata del luogo e ci tornava di frequente per lunghi periodi.