Tragica esplosione di gas a Eglio di Molazzana. La Procura ha chiesto l’incidente probatorio

Va avanti l’inchiesta della Procura sulla tragica esplosione di gas gpl della villetta a Eglio di Molazzana, costata la vita il 21 dicembre scorso a Seetoh Kwok Meng, 68 anni, di Singapore (manager della Motor Image Subaru) e alla compagna Kai En Chang, 52 anni, originaria di Taiwan.

Il pm Antonio Mariotti ha chiesto al gip Simone Silvestri di effettuare un incidente probatorio per chiarire alcuni punti chiave delle indagini. A tale proposito sarà probabilmente il gip a nominare un consulente tecnico (un ingegnere esperto in questo tipo di incidenti) per ricostruire la dinamica e le cause della tragedia. Uno snodo tecnico cruciale. La Procura ha intanto indagato 19 persone a vario titolo, con l’accusa di duplice omicidio colposo e crollo di costruzione seguito da incendio. Sotto inchiesta l’amministratore delegato o il legale rappresentante della società della Lucchesia che nel 2019 aveva installato il bombole gpl che alimentava la villetta (o i vertici di quelle eventualmente cedenti o cessionarie intervallatesi negli ultimi cinque anni), il responsabile dell’azienda che ha installato la caldaia fuori dall’abitazione, il tecnico che ha eseguito la prima accensione dell’impianto di riscaldamento e l’impresa che riforniva il gpl e aveva la manutenzione del bombolone del gas, peraltro rimasto perfettamente in tatto.

Si cerca di chiarire cosa possa aver determinato questa terribile tragedia costata la vita a una coppia che aveva scelto la Garfagnana come “buen retiro“.