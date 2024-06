Villa Reale: tre incontri al femminile

“I giardini: una storia al femminile. Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt e la loro passione per la botanica”: prosegue con Simonetta Giurlani Pardini, domani, domenica 2 giugno alle 10,30, la serie di tre domeniche mattina “in compagnia” delle donne che hanno abitato Villa reale di Marlia: Elisa Bonaparte Baciocchi, Maria Luisa di Borbone e Anna Laetitia Pecci Blunt.

Villa Reale di Marlia ospita l’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana Aps” per “Villa Reale al femminile: memorie e curiosità”: tre incontri negli spazi della Limonaia Nord al termine dei quali sarà offerto un attimo di relax al Café vista lago con una bevanda in omaggio, collegata tematicamente a ciascun incontro.

Immersi nel parco della Villa dove sia Elisa Bonaparte sia Mimì Pecci Blunt hanno vissuto, passeggiato, goduto di musica, arte e bellezza, nell’incontro si potranno conoscere le nuove specie botaniche con le quali, entrambe, arricchirono l’ampia tenuta, e sul senso profondo, culturale, che quelle scelte avevano.

L’evento si svolge anche in concomitanza con la Festa nazionale dei giardini “Appuntamento in Giardino” organizzata APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in programma sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani.