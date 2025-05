Villa Grassini a Porcari. Aggiudicata all’asta ma il futuro resta incerto

Ha avuto luogo l’asta per villa Grassini, sulla collina di Porcari. Un immobile di pregio di cui si parla da anni. Gravato da un procedimento fallimentare, si sono alternate molte ipotesi, compresa quella della possibile acquisizione da parte del Comune. Una ridda di supposizioni, compresa la destinazione per meeting e convegni, sede distaccata di Università e molto altro.

Adesso, però, c’è una certezza, un punto fermo: l’asta. Chi si è aggiudicato la storica dimora, ha tempo 120 giorni per concretizzare l’offerta. Verrà fatta una comunicazione al Ministero dei Beni Culturali, vista l’entità storica del fabbricato. Dal dicastero la...palla passerà alla Sovrintendenza che, se non interessata, chiederà al Municipio di piazza Orsi se quest’ultimo vorrà esercitare la prelazione. Il Comune avrà quindi l’ultima parola. Ciò rappresenta una garanzia, per assicurare che la futura destinazione sia congrua, di natura culturale.

"A quel punto valuteremo – spiega il vice sindaco Roberta Menchetti – dipende dalla cifra che è stata lanciata per l’aggiudicazione. Si tratta di denaro pubblico e dobbiamo considerare gli equilibri di bilancio. Quando saranno espletati tutti i passaggi e completato l’iter conosceremo la cifra, prenderemo la decisione definitiva se esercitare la prelazione".

Insomma, il Comune potrebbe essere interessato, ma soltanto a certe condizioni. A fine 2023 il prezzo all’asta era stato fissato in i 680 mila euro. Un bene prezioso che ha numerosi vincoli storici ed architettonici, con una declinazione urbanistica particolare.

Il Municipio di piazza Orsi nel 2022 ha acquisito il complesso dell’ex Fornace con annesso lago, per una cifra sotto i 100 mila euro. Villa Grassini è uno scrigno di tesori. Il palazzo padronale, ubicato accanto alla chiesa di San Giusto, è stato costruito dalla famiglia patrizia di mercanti lucchesi Di Poggio.

La struttura si snoda su una superficie di 1.239 metri quadrati e fu ristrutturata nel 2003. S sviluppa su tre livelli, con un grande parco privato (esteso su 7.563 metri quadrati), con giardino storico, piscina e area parcheggio e affreschi storici per ogni sala.

L’immobile comprende anche due appartamenti ed un magazzino.

Massimo Stefanini