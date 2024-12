Villa Basilica entra in "Strade di Lucca"

Villa Basilica entra nel progetto "Strade di Lucca: un viaggio in bici nella storia e nella bellezza". L’iniziativa è portata avanti dal Comune di Lucca, come ente capofila, in partenariato con i Comuni di Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica. L’obiettivo è incentivare la mobilità sostenibile ed incrementare la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani locali e per il tempo libero.

Tutti i Comuni saranno coinvolti all’attuazione del progetto in modo combinato e contemporaneo con la finalità di ampliare la rete dei servizi bike-friendly e valorizzare gli itinerari tematici di "Strade di Lucca Bike Hub". Tutti i 5 partner saranno parte attiva e direttamente interessata dalla realizzazione delle attività di progetto sia in termini di coinvolgimento della comunità locale, che negli interventi finalizzati a migliorare la segnaletica, i servizi di assistenza e la promozione dei percorsi ciclo-turistici del territorio.

Villa Basilica, inserita nell’ambito turistico della Piana di Lucca, è quindi parte integrante del progetto "Strade di Lucca Bike Hub", avviato con l’intento di adottare ed aderire al format Bike Hub nato per la creazione di destinazioni dedicate al cicloturismo grazie a un sistema diffuso di offerte e servizi integrati, accoglienza, esperienze per un turismo sostenibile e inclusivo, bike-friendly e volto alla valorizzazione di percorsi ed iniziative per i cittadini ed i turisti in un territorio ricco di cultura, storia, natura ed ospitalità.

Il territorio di Villa Basilica sarà dunque toccato dal Grand Tour Strade di Lucca, un percorso di 169 km che unisce tutti i Comuni in un itinerario percorribile in tre tappe.