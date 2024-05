Villa Basilica, Ballini ci riprova: "Portiamo avanti il percorso"

Parafrasando un celebre film si potrebbe dire che … a volte ritornano, anche se, nel suo caso, è sempre stato presente. Dunque è ufficiale, Giordano Ballini, dopo due mandati consecutivi da primo cittadino e uno da vice, si ripresenta come candidato a sindaco a Villa Basilica. Il più piccolo (come numero di abitanti, ma non per estensione), dei Comuni della Piana, si dimostra effervescente a livello politico, con almeno tre liste in concorrenza per conquistare il Municipio di via Roma. Una situazione che sta iniziando a prendere una direzione più chiara con l’avvicinarsi della tornata elettorale.

Una di queste, "Proposta per il Comune di Villa Basilica", sarà guidata dallo stesso Ballini, per il centrosinistra. Presentazione ufficiale di tutti i candidati sabato 11 maggio alle 18,30 in piazza Vittorio Veneto. "La scelta di candidarmi alla carica di sindaco - spiega Giordano Ballini - è nata per rispondere alla volontà di continuare a portare avanti un percorso avviato insieme".

"È una scelta dettata dalla responsabilità e dall’esigenza di mettere al servizio della comunità di Villa Basilica esperienza e competenza. Sono anni complessi, siamo stati chiamati a gestire un’emergenza mai vissuta prima: il Covid ha permesso alla nostra comunità di riscoprirsi tale, unita, solidale. Ha però interrotto tante iniziative e progetti che devono riprendere il cammino. Bisogna gestire con attenzione i fondi del PNRR ed è necessario assicurare al territorio che le promesse fatte, i progetti avviati, le proposte accolte vedranno la luce".

"La nostra storia, che sa di passione e di amore per il territorio continua con nuove energie. Per questo mi candido – chiosa Ballini - sostenuto da una lista fatta di amici e persone competenti e capaci, attente alle esigenze del territorio. La nostra Proposta per il Comune di Villa Basilica sarà quella che guarderà all’esperienza, alla coerenza, alla competenza e alla conoscenza: del territorio, delle sue esigenze, delle sue bellezze, dei suoi abitanti e di ciò che si aspettano per il domani".

Ricordiamo che il sindaco di questi ultimi cinque anni è stato Elisa Anelli, vice dello stesso Ballini negli anni precedenti e che, per impegni personali e professionali, dopo il primo mandato, non si ripresenta come candidata a sindaco. E’ stata il primo sindaco donna.

Massimo Stefanini